Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich als Polizist ausgegeben hat und eine Seniorin in Eißendorf um ihr Erspartes gebracht hat. Die Tat ereignete sich bereits im Januar vergangenen Jahres. Nun gab die Staatsanwaltschaft Videoaufnahmen des Täters zur Fahndung frei.

Immer wieder gelingt es den Trickbetrügern, mit ihrer perfiden Masche Beute zu machen: In der Regel erhalten ältere Bürger einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann, der sich als Polizist ausgibt und Schauermärchen erzählt. Alles mit dem Zweck, die Senioren dazu zu bewegen, ihr Erspartes an einen wenig später persönlich erscheinenden vermeintlichen Kollegen zu übergeben. Im Januar 2020 wurde auf diese Weise eine 69-Jährige in Eißendorf um ihr Erspartes gebracht. Doch der falsche Polizist wurde bei der Abholung des Geldes von einer Überwachungskamera gefilmt.

Nach ihm wird nun anhand der Videoaufnahmen gefahndet. Der Mann ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß und hat schwarze krause Haare. Er trug eine dunkle Steppjacke, eine graue Jogginghose und Turnschuhe. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.