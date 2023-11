Explosionsgefahr durch Gasleck: Feuerwehr evakuiert Wohnhaus in Hamburg

Gas-Alarm in Hamburg-Winterhude: In einem Wohnhaus wurde am Mittwochnachmittag eine Leitung beschädigt – es bestand Explosionsgefahr. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude.

Die Einsatzkräfte trafen gegen 14.45 Uhr an dem Eckhaus in der Preystraße Ecke Forsmannstraße ein, wie die Feuerwehr der MOPO sagte. Handwerker hatten demnach bei Arbeiten im dritten Obergeschoss eine Gasleitung angebohrt.

Gas-Alarm in Hamburg-Winterhude: Haus evakuiert

Die Feuerwehrleute ermittelten die Gaskonzentration in der Luft – Ergebnis: Es bestand Explosionsgefahr. Sofort wurde der Altbau evakuiert.

Die Kräfte brachen die Tür eines ehemaligen Cafés im Erdgeschoss auf, um dort den Gasanschluss des Hauses abzudrehen. Danach wurde das Gebäude gelüftet. Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. (tst)