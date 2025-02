Explosion in Hamburger Wohnhaus – Türen und Fenster zerstört

Ein gewaltiger Knall schreckte am Samstagabend die Bewohner eines Wohnhauses in Tonndorf hoch. Im Treppenhaus war es zu einer Explosion gekommen. Mehrere Türen und Fenster wurden zerstört. Die Bewohner stehen unter Schock.

Gegen 23.55 Uhr seien laut Feuerwehr mehrere Notrufe aus einem Wohnhaus an der Martensallee in der Einsatzzentrale eingegangen: Es habe eine Explosion im Treppenhaus gegeben, hieß es. Weil zunächst befürchtet wurde, dass Menschen verletzt oder gar in Gefahr sein könnten, rückten die Retter mit 30 Kräften und mehreren Löschzügen an.

Explosion in Hamburg-Tonndorf: Bewohner unter Schock – LKA ermittelt

Vor dem Haus bot sich den Rettern ein Bild der Verwüstung. Mehrere Türen und Scheiben waren zerstört. Holz- und Glassplitter hatten sich weitläufig verteilt. Laut Polizei habe es zum Glück keine Verletzten gegeben, die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Auch die Statik des Hauses wurde nicht beeinträchtigt. Das LKA rückte am Sonntagmorgen an, um die Ursache zu ermitteln.

Auch der Staatsschutz sei laut Lagedienst in die Ermittlungen involviert. Zu möglichen Ursachen der Explosion können erst nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten Angaben gemacht werden.