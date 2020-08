Explosion im Flora-Park: Knall schreckt Anwohner auf

Sternschanze -

Schreck für die Anwohner des Flora-Parks in der Schanze: Am späten Donnerstagabend kam es in der Grünanlage hinter der Roten Flora zu einem lauten Knall. Mehrere weitere folgten. Was war geschehen?

Nach den ersten Explosionen war ein Feuerschein in dem Park zwischen Schulterblatt und Lippmannstraße zu sehen. Gegen 23:20 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Vor Ort entdeckten die Rettungskräfte in der Nähe des Bunkers einen Haufen Spraydosen, der in Flammen aufgegangen war. Dabei war es offenbar zu den Explosionen gekommen.

Hamburg: Spraydosen fliegen meterweit durch die Luft

Auch nach Eintreffen der Feuerwehr gingen die Explosionen weiter. Dabei flogen einige der Spraydosen meterweit durch die Luft. Zwei Atemschutzträger der Freiwilligen Feuerwehr Altona löschten die Flammen und kühlten den Dosen-Haufen runter.

Warum die Spraydosen in Brand gerieten, ist unklar. Die Wände des Bunkers werden bereits seit Jahren von Sprayern als Darstellungsfläche genutzt. (ng)