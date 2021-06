Explosion!: Gasflasche geht hoch – Gartenlaube in Flammen

Heimfeld –

Im Kleingartenverein an der Straße Am Radeland in Hamburg ist Donnerstag eine Laube in Flammen aufgegangen. Im Feuer explodierte dann noch eine Campinggasflasche.

Als die Feuerwehr um kurz vor 22 Uhr eintraf, ordnete der Einsatzleiter sofort vier Trupps an, das Feuer von verschiedenen Seiten jeweils mit einem sogenannten C-Rohr zu bekämpfen.

Hamburg: Gasflasche geht hoch – Gartenlaube in Flammen

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben verhindert werden, so ein Feuerwehrsprecher. „Personen wurden nicht verletzt“, sagte er. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)