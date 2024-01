Großeinsätze, Kriminalfälle, Demonstrationen: Die Überstunden-Last bei der Hamburger Polizei ist hoch. Aber: Über die vergangenen Jahre gesehen hat die Gesamtzahl deutlich abgenommen – ehe sie Ende Oktober wieder anstieg. Lesen Sie hier, was der Grund für den Anstieg ist, wie viele Überstunden Hamburger Polizisten vor sich herschieben – und wie sie abgebaut werden sollen.

Als sehr arbeitsreich hat sich der vergangene Oktober dargestellt, weil die Polizei sich auf damals noch verbotene Proteste im Zuge des Gaza-Krieges hatte einstellen müssen. Obwohl sogenannte Pro-Palästina-Demos per Allgemeinverfügung untersagt waren, fanden sie dennoch mehrmals statt. Dies erforderte einen erheblichen Einsatz von Ressourcen. Zusätzlich wurden jüdische Einrichtungen verstärkt geschützt.

Grote lobt Polizei für ihren Einsatz

Innensenator Andy Grote (SPD) lobte den Einsatz der Polizei in dieser „höchst angespannten Lage“ und betonte, dass sie für Sicherheit und den Schutz jüdischen Lebens gesorgt habe. „Der Polizei haben wir es zu verdanken, dass es in Hamburg deutlich ruhiger ist, als in vielen anderen deutschen Städten.“ Die Maßnahmen hätten sich dementsprechend aber auch auf die Zahl der zu leistenden Mehrarbeitsstunden ausgewirkt, ergänzte ein Sprecher der Innenbehörde.

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres wurden zusätzlich 100.000 Überstunden geleistet – insgesamt sind es nach MOPO-Informationen nun mehr als 600.000. Polizeipräsident Falk Schnabel: „Wir wollen versuchen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort, wo es geht, ihren Freizeitausgleich wahrnehmen können.“ Man sei auf einem guten Weg.

Überstunden bei der Hamburger Polizei: Darum hat die Zahl abgenommen

In der Tat lagen die Zahlen in der Vergangenheit bereits deutlich höher: So waren es Anfang 2020 noch 840.000, im Juni 2019 926.709 und im Januar 2017 sogar 1.076.018 Überstunden. Oftmals sind es Demonstrationen, sowohl in Hamburg als auch in anderen Bundesländern, die zu Überstunden führen. Aber auch beim Landeskriminalamt (LKA) sammeln Ermittler bei der Bearbeitung von Kriminalfällen erhebliche Überstunden an.

Der Grund für den fast halbierten Wert innerhalb weniger Jahre liegt hauptsächlich darin, dass die Innenbehörde bzw. die Polizei Geld für Ausgleichs-Zahlungen investiert hat, um die Zahl so stark zu reduzieren. Ein zweistelliger Millionenbetrag wurde dafür aufgewendet.

Dazu Thomas Jungfer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) zur MOPO: „Zum Glück haben wir nicht mehr die Millionen-Marke bei den Überstunden. Aber der physische und psychisch anspruchsvolle Dienst bedingt es, dass meine Kolleginnen und Kollegen einen adäquaten Freizeitausgleich erhalten. Allerdings ist dieses nicht immer möglich, so dass oftmals nur die Auszahlung bleibt. Dabei zählt Freizeit oft mehr als nur Geld.“