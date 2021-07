Eskalation auf dem Kiez: Mann tritt gegen Kopf von Obdachlosem – schwere Verletzungen

St. Pauli –

Eskalation auf dem Hamburger Kiez: Auf der Reeperbahn haben sich am Samstag zwei Obdachlose geprügelt. Einer wurde schwer verletzt, der andere festgenommen.

In Begleitung eines Notarztes kam der 53-Jährige am Nachmittag ins AK St. Georg. Zuvor habe er laut Polizei verletzt am Boden gelegen, wo der 29-jährige Angreifer immer wieder gegen seinen Kopf getreten haben soll. Ein Alkoholtest auf der Davidwache ergab den unglaublichen Wert: Mehr als vier Promille!

Hamburg: Mann tritt gegen Kopf von Obdachlosem – Klinik

„Er kam danach ebenfalls in ein Krankenhaus“, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. „Nicht wegen seiner Verletzungen, sondern seiner hohen Alkoholisierung.“ Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. (dg)