Sie sind ständig in Gefahr, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren: Nun haben die ersten Feuerwehrfrauen und -männer in den Wachen die Booster-Impfung bekommen – in Eigeninitiative

Organisiert hat die Impfaktion die Freiwillige Feuerwehr Hamburg: Mehr als 1500 Impfdosen wurden beschafft, dazu medizinisches Personal und ein Arzt um Hilfe gebeten. Die Impfungen sollen noch bis zum 18. Dezember in verschiedenen Wachen verabreicht werden.

Freiwillige Feuerwehr organisiert Impfaktion

Am Freitagabend wurden 54 Retter an der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Harburg am Helmsweg geimpft. Das Feedback der Kameradinnen und Kameraden war durchweg positiv. In den nächsten Tagen geht es an anderen Wachen weiter. Nach und nach sollen so alle 2600 Feuerwehrangehörige geboostert werden.