Es geht um Drogen: Großeinsatz in Hamburg – mehrere Festnahmen

Wilhelmsburg –

Großeinsatz in Hamburg: Die Polizei hat am Mittwochabend gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Auch an der Straße An der Hafenbahn schlug das LKA 68 zu – die Ermittler sind zuständig für stadtweite Drogendelikte. Es war nicht das erste Mal, dass sie dort eingriffen.

Als sich drei Männer vor dem Ideal-Market trafen, hatten sie keine Ahnung, dass sie bereits erwartet wurden: Die Rauschgiftfahnder, dunkel gekleidet, maskiert, hatten in einem Transporter in der Nähe auf sie gewartet.

Drogenhandel: Großeinsatz in Hamburg – mehrere Festnahmen

Das Trio wurde gestellt, zu Boden gebracht und festgenommen. Mehrere Spürhunde waren im Einsatz, schnüffelten nach Hinweisen. In einem nicht angemeldeten, abgestellten Auto auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt wurde eine Tüte voll mit abgepacktem Marihuana gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt, die Männer kamen in Handschellen mit zur Wache.

Zeitgleich wurden Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Autos und fünf Wohnanschriften vollstreckt. Darunter in Alsterdorf und Curslack. „Insgesamt wurden zwölf Gramm Kokain, 40 Gramm Marihuana und 7000 Euro Bargeld gefunden und sichergestellt“, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. Ein Mann kam in U-Haft.

Der Verdacht der Ermittler: Mehrere Männer werden im Bereich der Unterkunft an der Straße an der Hafenbahn mit Drogen versorgt. Das Rauschgift wird gewerbsmäßig verkauft. Die Einnahmen werden offenbar an einem 50 Jahre alten Mann abgegeben, dessen Wohnung an der Georg-Wilhelmstraße in Wilhelmsburg ebenfalls durchsucht wurde.

Bereits im Februar hatte es zwei Einsätze an der Straße An der Hafenbahn gegeben: Damals wurden mehrere Männer festgenommen und auch verschiedene Drogen sichergestellt, darunter Gras im Briefkasten. (dg)