Zunächst scheint alles normal: Ein Mann steht an der Kasse in einem Warenhaus in Wandsbek und löst einen Pfandbon ein. Doch plötzlich tritt er an die Kassiererin heran. Und zückt ein Messer.

Am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Mann ein Warenhaus in Wandsbek überfallen. Er soll laut Polizei in der Lebensmittelabteilung im Untergeschoss zunächst an der Kasse einen Pfandbon eingelöst haben.

Dann sei er plötzlich um die Kasse und zur Kassiererin gegangen. Mit einem Messer in der Hand forderte er die Herausgabe von Bargeld.

Hamburg: Mann überfällt Warenhaus in Wandsbek

Er erbeutete nach bisherigen Erkenntnissen einen geringen Geldbetrag und flüchtete über den Marktplatz in Richtung Klappstraße.

Trotz sofortiger Fahndung wurde der Tatverdächtige nicht mehr gefunden. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug einen grauen Pullover, die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen. Der Mann hatte einen schwarzen Rucksack dabei und gelbe Handschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise.