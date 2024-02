Erst in Kiosk eingebrochen, dann Taxifahrer ausgeraubt – Jugendlicher (15) gesucht

Ganz schön dreiste Nummer: Erst soll ein Jugendlicher am Mittwoch in einen Kiosk eingebrochen sein – nachdem die Polizei ihn schnappte und mangels Haftgründen wieder laufen ließ, soll er auch noch einen Taxifahrer ausgeraubt haben. Nun ist er auf der Flucht.

Zunächst waren die Polizisten gegen 22.45 Uhr in die Walter-Jungleib-Straße (Schnelsen) gerufen worden. Dort war in einem Kiosk eingebrochen worden. Die Beute, eine Geldkassette, wurde in einem Gebüsch gefunden. Zwei Verdächtige (15 und 17 Jahre) wurden noch in Tatortnähe gestellt. Der Jüngere der beiden hatte sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt und kam ins Universitätsklinikum Eppendorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Empörung über späte Fahndung nach Kiez-Schlägern: Jetzt gibt es Konsequenzen

Hier hat sich der Verletzte laut Polizei später selbst entlassen und ein Taxi bestiegen, das ihn nach Bergedorf bringen sollte. Der Taxifahrer (75) hatte sich vor Fahrtantritt nach der Bonität des Fahrgastes erkundigt. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 15-Jährige auf den 75-Jährigen laut Polizei einschlug und eintrat und etwas Bargeld raubte. Obwohl mehrere die Besatzung mehrerer Streifenwagen nach ihm fahndete, konnte der Räuber flüchten.