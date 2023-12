Leiche am Yachtclub in Nienstedten gefunden

Passanten haben am Morgen des zweiten Weihnachtstags eine grausige Entdeckung gemacht: Sie fanden eine Leiche. Noch ist nicht klar, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Die Rettungskräfte seien laut Lagedienst der Feuerwehr gegen 9.20 Uhr zum Elbuferweg gerufen worden. Nahe des Yachtclubs hatten Passanten eine Leiche am Elbufer entdeckt. Die Bergung gestaltete sich aufgrund der einsetzenden Flut schwierig.

Das könnte Sie auch interessieren: Erdrutsch: Beliebtes Lokal am Elbufer getroffen

Ebenfalls angerückte Polizisten sicherten Spuren am Fundort und an dem Leichnam. Dieser wurde im Anschluss in die Gerichtsmedizin transportiert. Erst am Vortag hatte gab es in der Nähe einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben: Ein Erdrutsch hatte ein Ausflugslokal getroffen.