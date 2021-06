Erschreckende Bilanz: Polizei kontrolliert Rotlicht-Sünder – viele Fahrer auf Drogen

Stadtgebiet –

Wer bei Rot fährt, riskiert einen schweren Unfall. Beinahe täglich werden bei solchen Vorfällen Menschen verletzt. Die Polizei Hamburg mobilisiert daher ihre Kräfte und hat am Dienstag eine Großkontrolle durchgeführt. Das Ergebnis: erschreckend. Es wurden nicht nur Rotlicht-Sünder erwischt – sondern auch vollgedröhnte Drogenfahrer!

In einem Auto in St. Georg fanden die Polizisten nach eigenen Schilderungen 500 Gramm Marihuana und 4000 Euro mutmaßliches Dealgeld. Die Beteiligten hatten sich mit dröhnend lauter Musik angekündigt, in der Wohnung des 30 Jahre alten Fahrers fanden Fahnder eine Waage und Verpackungsmaterial.

Kontrolle in Hamburg: Polizei stoppt Drogenfahrer

Bei gleich mehreren Fahrern soll der Drogenschnelltest positiv verlaufen sein. Einige waren auf Marihuana, andere auf Kokain, einer hatte sogar beide Substanzen konsumiert. Ein Busfahrer fuhr bei Rot und muss nun mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat, einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt rechnen.

Insgesamt wurden zwischen 6 und 22 Uhr 329 Fahrzeuge angehalten und 343 Personen überprüft. „Wir stellten 174 Rotlichtverstöße fest“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Außerdem sollen 75 Fahrer ein Handy am Ohr gehabt haben, zwei fuhren ohne Führerschein, fünf waren nicht angeschnallt. (dg)