Junger Mann wehrt sich heftig gegen Polizei-Kontrolle – schnell wird klar, warum

Mitarbeiter von Polizei, Zoll, Finanzamt und Bezirk haben am Montag in Harburg gemeinsam einige Einrichtungen unter die Lupe gekommen, an denen die Beamten illegale Glücksspielautomaten und Bargeld sicherstellten. Bei einem jungen Mann machten sie einen brisanten Fund.

Los ging es gegen 17.30 Uhr an der Wilstorfer Straße. In den vielen hier ansässigen Bars und Kulturvereinen wurden in der Vergangenheit bei ähnlichen Einsätzen immer wieder illegal betriebene Glücksspielautomaten, hohe Bargeldbeträge und teilweise auch Drogen sichergestellt.

Pistole im Hosenbund – 20-Jähriger fliegt bei Razzia auf

Zunächst betraten die Beamten das „Enjoy Cafe“. Hier wollten sie bei den anwesenden Personen die Personalien feststellen. Dies gefiel einem Gast (20) nicht. Er versuchte sich der Maßnahme zu widersetzen. Offenbar aus gutem Grund: Bei seiner Durchsuchung fanden Polizisten eine scharfe Schusswaffe in seinem Hosenbund. Der 20-Jährige wurde festgenommen.

Etwas später war dann ein Kulturverein am Großen Schippsee Ziel der Beamten. Und auch hier wurde man fündig. Laut Polizei wurden zwei illegale Glücksspielautomaten und ein vierstelliger Geldbetrag sichergestellt.