Illegales Straßenrennen durch Hamburg – Verletzter flieht nach Unfall

Am frühen Freitagmorgen sind bei einem Unfall auf der Hamburger Straße im Bereich der Dehnhaide zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Autos gegen 3.00 Uhr stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Das vorn fahrende Auto hielt an einer roten Ampel, während der Fahrer des nachfolgenden Wagens dies zu spät bemerkte und auffuhr. Dabei wurde der Fahrer des ersten Autos und einer der drei Insassen des zweiten Fahrzeugs verletzt. Der Fahrer des ersten Wagens flüchtete nach dem Unfall.

Polizei ermittelt nach Unfall auf der Hamburger Straße

Zunächst hielt er ein unbeteiligtes Fahrzeug an, um ins Krankenhaus gefahren zu werden, sprang jedoch an einer späteren Gelegenheit wieder aus dem Auto. Die Ermittlungen dauern an. Aufgrund des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen war die Hamburger Straße stadtauswärts am Morgen für die Unfallaufnahme und die Arbeit eines Sachverständigen gesperrt.