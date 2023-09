Fahrer bewusstlos: Lkw hinterlässt Schneise der Verwüstung in Hamburg

Großeinsatz für die Feuerwehr- und Rettungskräfte am Donnerstagmorgen in Lokstedt. Der Fahrer eines Lastwagens war hinter dem Lenkrad zusammengebrochen. Das tonnenschwere Fahrzeug brach aus und rammte alles, was im Wege war – Menschen hatten Glück im Unglück.

Der Unfall geschah gegen 8.20 Uhr auf dem Lokstedter Steindamm. Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge war ein Trucker in seinem 7,5-Tonner infolge einer Erkrankung hinter dem Steuer ohnmächtig geworden. Das Fahrzeug brach aus und raste unkontrolliert über die Straße und den Gehweg.

Hamburg: Lkw rast unkontrolliert auf Bushaltestelle zu

Mehrere Menschen, die an einer Bushaltestelle standen, sahen das Ungetüm auf sich zukommen und brachten sich in Sicherheit. Sekunden später splitterte Glas – der führerlose Lkw war dagegengefahren.

Kurz darauf rammte das tonnenschwere Gefährt einen VW-SUV von der Fahrbahn. Dann kam der Lastwagen zum Stehen. „Es ist reines Glück, dass hier keine weiteren Verletzten oder gar Tote gab“, sagte ein Feuerwehrmann zur MOPO.

Der Lkw rammt eine Bushaltestele. Passanten brachten sich in letzter Sekunde in Sicherheit. HamburgNews Der Lkw rammte eine Bushaltestelle. Passanten brachten sich in letzter Sekunde in Sicherheit.

Rettungskräfte waren nach wenigen Minuten am Einsatzort. Laut Feuerwehr sei der 55-jährige Fahrer erfolgreich reanimiert worden. Danach kam er in eine Klinik.

Die Polizei sperrte den Lokstedter Steindamm. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, auch im Busverkehr.