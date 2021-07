Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag ein Einfamilienhaus in der Osterfeldstraße geräumt: Giftgas-Alarm! Die Kohlenmonoxid-Warnmelder der Beamten hatten bei einem Einsatz angeschlagen.

Der Vorfall ereignete sich während eine im Haus wohnende Frau medizinisch behandelt wurde. Sie und ihr Sohn wurden ins Freie gebracht.

Giftgas-Alarm in Hamburger Wohnhaus

Die Patientin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Was die Ursache für den Einsatz und die Behandlung der älteren Frau war, war zunächst unklar.

Die Kräfte der Feuerwehr begannen dann, umfangreiche Messungen in und am Haus vorzunehmen. Kohlenmonoxid, auch als CO abgekürzt, ist eine giftige Verbindung aus Kohlen- und Sauerstoff. Letztlich konnte aber keine Ursache für das Anschlagen der Melder festgestellt werden.

Bei Einsatz in Hamburg: Haus von Feuerwehr geräumt

Frau und Sohn dürfen das Haus vorerst nicht mehr betreten. Ein Schornsteinfeger müsse erstmal die Heizungsanlage überprüfen, so ein Sprecher der Feuerwehr. (dg)