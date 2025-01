Er wurde nur 21: Radfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Einige Tage nach der Kollision zwischen einem Mercedes und dem E-Bike eines 21-Jährigen ist der junge Mann seinen schweren Verletzungen erlegen.

Bereits am Dienstag ist ein 21-Jähriger im Krankenhaus gestorben, nachdem er wenige Tage zuvor in Finkenwerder mit einem Pkw kollidiert war. Laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag sind die Ermittlungen zur Unfallursache noch nicht abgeschlossen. Insbesondere steht die Frage im Raum, ob der Fahrer des Pkw, mit dem der E-Bike-Fahrer kollidiert war, Alkohol getrunken hatte. Das Ergebnis der entsprechenden Blutprobe liege noch nicht vor, so ein Polizeisprecher.

Unfall Hamburg: Radfahrer von Mercedes erfasst

Der Radfahrer – nach MOPO-Informationen war er als Lieferant eines nahegelegenen Restaurants unterwegs – war am vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr aus einer Sackgasse auf den Finkenwerder Norderdeich eingebogen, nach Angaben der Polizei wohl, „ohne auf den Fließverkehr zu achten“.

Der Fahrer eines Mercedes (57) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 21-Jährigen frontal. Dabei wurde dieser so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort reanimiert werden musste.