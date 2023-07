Er wollte seine Ex erwürgen – Mann landet in U-Haft

In Wilhelmsburg soll am Dienstagmorgen ein Mann versucht haben, seine Ex-Partnerin zu erwürgen. Zuvor hatten die beiden gestritten. Die Polizei nahm ihn fest, das Opfer kam in eine Klinik.

Weil sie Hilfeschreie gehört hatten, riefen Nachbarn die Polizei. Die Beamten verschafften sich gegen 9.20 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Korallusstraße, aus der die Rufe gekommen waren. Als die Polizisten die Wohnung betraten, „wirkte der Mann gerade gewaltsam auf die Frau ein, woraufhin die Polizisten ihn vorläufig festnahmen“, so eine Sprecherin. Die 48-Jährige kam in eine Klinik.

Mann kam vor den Haftrichter

Aufgrund der Tatausführung und weil nicht auszuschließen war, dass sich das Opfer zwischenzeitlich in Lebensgefahr befunden haben könnte, übernahm die Mordkommission die Ermittlungen. Der 28-Jährige kam vor den Haftrichter. Das Paar hatte sich nach MOPO-Informationen erst kürzlich getrennt.