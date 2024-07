Er wollte etwas reparieren: Senior stürzt in Hamburg von Dach – tot

Bei dem Versuch, Arbeiten am Dach seines Hauses in Lokstedt durchzuführen, ist ein Senior am Montagabend in die Tiefe gestürzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 21.05 Uhr in den Stedingweg gerufen. Dort war ein Senior (86) vom Dach seines Hauses in die Tiefe gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Ehefrau erlitt einen Schock und kam in die Klinik.

Lokstedt: Unfallopfer kam in die Rechtsmedizin

Der Leichnam wurde in das Institut für Gerichtsmedizin transportiert. Dort soll die Todesursache ermittelt werden. Unklar ist, ob der Senior infolge einer Erkrankung vom Dach gefallen ist, oder ob er den Halt verloren hatte.