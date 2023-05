Wenn es brenzlig wird, kommt er zum Einsatz: Polizeihund „Haix“. Beispielsweise im Feburar: Ein Mann randaliert in seiner Wohnung in Lohbrügge, reagiert nicht auf Ansagen der Beamten. Als ein Polizist mit „Haix“ vorangeht, sticht der 38-Jährige dem Tier sofort in den Kopf – der Hund überlebt schwer verletzt, ist mittlerweile sogar wieder im Einsatz. Diverse Spenden gingen bei der Polizei ein, Futter, Gutscheine, Kuscheltiere – doch alles wurde abgewiesen, zur Verwunderung vieler Polizisten. Das steckt dahinter.