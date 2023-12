Schlafender Obdachloser von Transporter mitgeschleift

Bei einem Unfall an der Garbestraße (Eimsbüttel) ist am Mittwochmorgen ein Obdachloser verletzt worden. Er wurde von einem Transporter erfasst und mitgeschleift.

Der Transporter-Fahrer war laut Polizei-Angaben um kurz nach 6 an der Garbestraße unterwegs und wollte in Höhe eines Sandparkplatzes abbiegen. Wegen eines ungewöhnlichen Schleifgeräusches hielt der 61-Jährige an – und sah, dass unter seinem Auto ein Mensch lag. Der Obdachlose hatte sich auf dem Parkplatz offenbar zuvor schlafen gelegt.

Obdachloser kommt ins Krankenhaus

Alarmierte Feuerwehrkräfte mussten den Transporter erst aufbocken, um den Verletzten befreien zu können. Er kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus, soll aber laut Angaben eines Beamten vor Ort großes Glück gehabt haben: Abgesehen von einigen Schürfwunden und einer gebrochenen Nase blieb er unverletzt.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat Ermittlungen in dem Fall genommen und will den Vorfall nun rekonstruieren. Die Garbestraße war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. (dg)