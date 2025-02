Er hatte mehr als 800 Gebrauchsartikel gehortet: Hehler in Hamburg festgenommen

Zoll und Polizei haben am Samstagabend in Harburg zugeschlagen. Nach hinreichendem Tatverdacht auf Hehlerei in großem Stil stürmten die Beamten eine Wohnung und nahmen einen Mann vorläufig fest. In seinem Zuhause wurden mehr als 825 zum Teil original verpackte Gegenstände sichergestellt – und sogar ein Gewehr.

Um kurz vor 21 Uhr fuhren zivile Polizeifahrzeuge an einem Wohnhaus am Wallgraben vor. Die Beamten gingen zu einer Wohnung im zweiten Stock. Als der Bewohner die Tür öffnete, wurde ihm schwindlig. Ein Rettungswagen wurde gerufen.

Kartonweise Hehlerware und Gewehr sichergestellt

Wie die MOPO erfuhr, wollten die Polizisten einen vom Amtsgericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss vollstrecken. Der Tatvorwurf: Gewerbsmäßiger Handel mit Hehlerware. Und tatsächlich wurden die Beamten in großem Umfang fündig. Für den Abtransport musste ein Lieferwagen kommen.

Unter den sichergestellten Gegenständen waren neben kartonweise Zigaretten auch original verpackte TV-Geräte, Schnaps, Parfüms, Werkzeugmaschinen, Motoröle , Fahrräder und Schokolade. Auch ein Gewehr wurde gefunden.