Er jagte schon früh Schwerverbrecher, nahm Zuhälter, Killer und Waffenhändler hoch: Dirk Lindberg (59) hat bei der Polizei eine steile Karriere hingelegt. Bekannt ist ein Foto, auf dem er zusammen mit einem Kollegen den Geiselnehmer Thomas Drach abführt. Nun geht der Elite-Cop in Pension – doch so richtig aufhören, das kann er dann doch nicht.

Bereits mit 17 Jahren ging der in Eidelstedt in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Lindberg zur Polizei. Sein Leben hatte sich bis dahin auf Bolzplätzen zwischen Hochhäusern abgespielt. Beim Fußball-Club Concordia galt er als großes Torwarttalent. Doch Lindberg entschied sich gegen die Sportlerkarriere – und wurde Polizist.

Hamburger Elite-Cop erzählt von seinen Fällen

Der damalige Chef des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) erkannte sofort Lindbergs Potenzial und köderte ihn mit einem Job bei den Spezialkräften von der Beweisnahme- und Festnahmeeinheit (BFE). Dort blieb „Bob“, wie ihn alle seit dieser Zeit nur nennen, aber nicht lange. 18 Monate später stieg er beim Spezialeinsatzkommando (SEK) ein.

Seinen Spitznamen bekam er bei einem Betriebsausflug. Dort wurde ein Wettrennen mit einem Rodelbob veranstaltet. „Wer zuerst bremste, hatte verloren. Ich habe nicht gebremst“, verrät der heutige Polizeioberrat der MOPO.

Im Jahr 2000 führte Lindberg (l.) Reemtsma-Entführer Drach ins Polizeipräsidium. dpa Im Jahr 2000 führte Lindberg (l.) Reemtsma-Entführer Drach ins Polizeipräsidium.

Kiez-Killer Pinzer nach Verhaftung abgeführt

Die Zeit beim SEK hat ihn eigenen Aussagen zufolge geprägt. „Ich habe so viel gesehen und erlebt, Dutzende Wohnungen gestürmt. Ich stand immer als einer der ersten vor der Tür“, sagt er. 1986 zum Beispiel führte er Kiez-Killer Werner „Mucki“ Pinzner nach seiner Verhaftung in Billstedt ab, brachte ihn ins Präsidium. „Mucki“ hatte fünf Zuhälter erschossen, war Auftragsmörder. Später brachte „Bob“ Pinzner auch zu den Vernehmungen, von denen die letzte in einem Blutbad endete.

Dieses Foto entstand zu einer Zeit, in der Lindberg als verdeckter Ermittler im Untergrund unterwegs war. Privat. Dieses Foto entstand zu einer Zeit, in der Lindberg als verdeckter Ermittler im Untergrund unterwegs war.

Im November 2000 hatte er es mit der nächsten kriminellen Berühmtheit zu tun: Nach der Verhaftung und Auslieferung des Reemtsma-Entführers Thomas Drach holte er diesen am Frankfurter Flughafen ab und brachte ihn im Polizeihubschrauber nach Hamburg.

Auch als verdeckter Ermittler wurde Bob eingesetzt. Es ging um Drogen, Prostitution, Zuhälterei und Bandenkriminalität. Manchmal habe dabei sein Leben auf dem Spiel gestanden, sagt er heute. „Denn so einige der Observierten waren nicht zimperlich und häufig bewaffnet.“ Ob er jemals Angst hatte? „Angst ist ein wichtige Gradmesser für sicheres Handeln. Man darf die Angst nie verdrängen.“

Besonders in den Brennpunktrevieren ist die Belastung hoch

Schließlich schlug er die höhere Laufbahn bei der Polizei ein, leitete Brennpunkt-Reviere in Billstedt und die Wache in der Lerchenstraße, die auch für die Schanze zuständig ist. Diese Zeit empfand er als „hohe physische und psychische Belastung“. Schließlich wurde er Leiter des SEK.

Vor rund vier Jahren übernahm er schließlich die Führung der Wache in Bahrenfeld und war damit auch zuständig für die Spiele des HSV. Zum Abschluss seiner Karriere hätte er sich sehr darüber gefreut, die Rothosen wieder in der ersten Liga spielen zu sehen. Nach der verlorenen Relegation gegen Stuttgart ist ihm das nicht vergönnt.

Ohne Arbeit geht es nicht – Job in Sicherheitsbereich beim HSV

Nun, nach 42 Dienstjahren, ist Schluss. Ende Juni geht Dirk Lindberg in Pension, offiziell erst im November. Aber „Bob“ hat so viele Überstunden angesammelt, dass er diese noch abbummeln muss.

So ganz ohne Arbeit wird es aber nicht gehen. Neben seinen Hobbys – Gleitschirmfliegen und Reisen mit seinen Kindern und seiner Frau Nadja – wird er beim HSV einen Job im Sicherheitsbereich antreten. Vielleicht klappt es dann auch endlich mit dem Aufstieg.