Energische Seniorin (91) schlägt Räuber in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Eine Seniorin ist in Eppendorf Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die Frau wurde an Silvester von hinten angegriffen. Sie wehrte sich jedoch entschlossen, als die Täter versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Einer von ihnen flüchtete in einem Bus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr an der Martinistraße auf dem Abschnitt zwischen Tarpenbek- und Erikastraße, in der Nähe einer Schule. Die Seniorin (91) war mit einem Rollator unterwegs, als sie von zwei Männern von hinten angegriffen wurde. Die Täter hatten jedoch nicht mit dem energischen Widerstand der 91-Jährigen gerechnet. Sie flüchteten ohne Beute in Richtung Eppendorfer Marktplatz.

Einer der Täter entkommt in Linienbus

Zwei Passanten versuchten vergeblich, die Täter zu verfolgen. Sie beobachteten, wie einer von ihnen in einen Linienbus stieg und entkam. Die schlanken Männer werden auf etwa 20 bis 30 Jahre und circa 1,70 Meter groß geschätzt, sie haben laut Polizei ein „südländisches“ Erscheinungsbild. Sie waren komplett dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.