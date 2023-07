Ende eines Autorennens? BMW-Fahrer (21) kracht gegen Hauswand

In Horn ist es am frühen Samstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Der Fahrer (21) eines BMW ist gegen eine Hauswand gekracht. Zuvor wollen Zeugen ein illegales Autorennen beobachtet haben.

Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 5.50 Uhr an der Horner Landstraße ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 21-Jähriger hier in einem BMW in Richtung Billstedt unterwegs gewesen. In Höhe der Washingtonallee sei das Fahrzeug von einem weiteren Pkw abgedrängt worden. Der Fahrer kam nach links von der Straße ab und krachte gegen eine Hauswand.

Notarzt versorgt schwer verletztes Unfallopfer

Feuerwehrmänner befreiten den schwer verletzten jungen Mann aus dem Wrack. Nachdem er vom Notarzt versorgt war, kam er in eine Klinik. Die Horner Landstraße wurde stadteinwärts voll gesperrt. Die Polizei hat den Fahrer des Autos, das den BMW abgedrängt hatte, vernommen. Die Beamten ermitteln auch wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens.