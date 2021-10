Elbtunnel dicht! A7 in Hamburg kurzzeitig gesperrt

Die Autobahn 7 war am Freitagmittag in Hamburg in Richtung Norden gesperrt. Die Höhenkontrolle am Elbtunnel habe ausgelöst, teilte die Polizei am Freitagmittag bei ihrem „Twitter-Marathon“ mit. Nach knapp 50 Minuten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Die Sperrung erfolgte gegen 11.30 Uhr. Um 12.24 Uhr twitterte die Polizei, dass der Tunnel wieder frei sei.

Unter dem Hashtag #Polizei110 twittert die Polizei in Deutschland an diesem Freitag über Notrufe und Einsätze aus ihrem Alltag. Damit soll auf die Bedeutung des Notrufs 110 hingewiesen werden, für einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesem sensibilisiert und die Arbeit der Polizei besser sichtbar gemacht werden. (dpa/mp)