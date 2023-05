Mann zieht Messer in Hamburger Kneipe: Polizei gibt Warnschüsse ab

In Stellingen hat die Polizei am Samstagabend mehrere Warnschüsse abgegeben. Die Beamten hatten einen offenbar psychisch auffälligen Mann gestellt, der zuvor in einer Kneipe ein Pärchen mit einem Messer bedroht hatte.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20 Uhr. Zunächst wurden die Beamten nach Polizeiangaben in eine Kneipe an der Kieler Straße gerufen: Ein junger Mann soll ohne erkennbaren Anlass ein Paar mit einem Messer bedroht haben. Noch während mehrere Streifenwagen auf der Anfahrt waren, entfernte sich der Verdächtige.

Warnschüsse in Hamburg: 28-Jähriger bedroht Pärchen mit Messer

Polizisten trafen ihn dann den Angaben zufolge mit dem Messer in der Hand auf der Straße Nienredder an. Sie forderten ihn auf, die Waffe abzulegen.

Weil der 28-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, seien mehrere Warnschüsse abgegeben und Pfefferspray eingesetzt worden, so ein Sprecher der Polizei. Der alkoholisierte Mann wurde überwältigt und einem Amtsarzt zugeführt.