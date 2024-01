Einsatz in Hamburg: Spezialeinheit stürmt Wohnung eines Einbrechers

Ein lauter Knall und Polizeirufe. Eine Spezialeinheit hat am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung in Harburg gestürmt. Die Pinneberger Kripo hat mit Unterstützung der Hamburger Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) einen Durchsuchungsbeschluss bei einem Serieneinbrecher vollstreckt.

Laut einem Sprecher der Polizei laufen seit April vergangenen Jahres Ermittlungen gegen einen Mann, der mehrfach in Wohnungen und Häuser eingestiegen sein soll. Nun konnte der Tatverdächtige in einer Wohnung im Alten Postweg in Harburg lokalisiert werden.

Wohnung von Tatverdächtigen durchsucht

Wie der Sprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, sei der Mann angetroffen worden. Seine Wohnung wurde von Kripo-Beamten durchsucht. Diverse Beweismittel seien sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.