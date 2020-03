Einsatz in Hamburg: Polizei stürmt erneut Wohnhaus – Drogen gefunden

Wilhelmsburg -

Vor zwei Wochen stürmten schwer bewaffnete Polizisten ein Wohnhaus in Wilhelmsburg. Nun der erneute Schlag: Am Donnerstagabend „klopften“ wieder Beamte an zwei Türen, wieder wurden Drogen gefunden. Ein Mann wurde festgenommen.

Ob der Mann in Jeans und schwarzer Daunenjacke etwas mit dem vermeintlichen Drogenhandel zu tun hat, den die Ermittler in der Gegend rund um die Straße An der Hafenbahn vermuten, muss noch geklärt werden. Ungeklärt war am besagten Abend auch sein Aufenthaltsstatus.

Hamburg: Polizei stürmt wieder Haus – Drogen gefunden

Nach ersten Informationen fanden die Beamten geringe Mengen Drogen, darunter Marihuana. Laut mehrerer Reporter vor Ort sollen geringe Mengen Gras auch im Briefkasten eines der Beschuldigten gefunden worden sein, der allerdings nicht angetroffen wurde. Auch in einem Lokal im wenige Kilometer entfernten Kirchdorf-Süd wurde nach Drogen gesucht, aber wohl auch nur etwas Marihuana entdeckt.

Die Polizei wollte bei den Durchsuchungen eigentlich auch einen Haftbefehl vollstrecken. Der Gesuchte wurde allerdings nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten Ermittler bereits das Wohnhaus an der Straße an der Hafenbahn gestürmt. Damals wurden vier Männer festgenommen und „umfangreiches Beweismaterial sichergestellt“, wie die Polizei mitteilte. Darunter Kokain, Marihuana, Messer und Schreckschusswaffen. Der Verdacht, der wohl noch immer besteht: Handel mit Drogen im großen Stil. (dg/roeer)