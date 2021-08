Einsatz in Hamburg: Kinder kokeln – Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Billstedt –

In buchstäblich letzter Minute konnte die Hamburger Feuerwehr am Montagabend einen Wohnungsbrand in Billstedt verhindern. Zuvor hatten Kinder auf dem Balkon eines Mietshauses gekokelt. Durch herabfallende Glut geriet das Feuer außer Kontrolle.

Gegen 17.25 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete einen Brand auf dem Balkon seiner Wohnung an der Druckerstraße. Sofort rückte der Löschzug der Feuerwache Billstedt und die Freiwillige Feuerwehr Kirchsteinbek an.

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, erkannten sie sofort die Gefahr. Glutnester waren von dem Balkon gefallen und hatten Gestrüpp im Vorgarten in Brand gesetzt. Das Feuer griff durch ein von der Hitze geborstenes Fenster auf eine Erdgeschosswohnung über. In letzter Minute konnten die Feuerwehrmänner einen Wohnungsbrand verhindern.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.