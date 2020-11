Einsatz in Hamburg: Kind spielt mit Feuer – dann brennt die ganze Wohnung

Groß Borstel -

In einer Folgeunterkunft an der Stavenhagenstraße in Hamburg ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte dorthin aus.

In der Wohnung im ersten Obergeschoss war Mobiliar in Brand geraten – offenbar hatte ein Kind mit Feuer gespielt, so die ersten Erkenntnisse von Hamburger Polizei und Feuerwehr.

Hamburg: Kind spielt mit Feuer – dann brennt die ganze Wohnung

Das Kind und dessen Mutter wurden von Rettern ins Freie gebracht. Dann wurde mit der Löschung begonnen: Unter anderem mussten Matratzen und Kleidungsstücke aus dem Fenster geworfen und draußen gelöscht werden.

Die Mutter wurde von Sanitätern versorgt, auch ein Notarzt war am Unfallort in Groß Borstel. Der Verdacht: Rauchgasvergiftung. Das Kind blieb unverletzt. Nun ermittelt die Polizei.