Einsatz in Hamburg: Gartenlaube in Vollbrand, Feuerwehr reißt Wände ein

Billwerder –

Einsatz im Kleingartenverein! Am späten Mittwochabend ist die Feuerwehr an den Billwerder Billdeich ausgerückt, dort stand eine Gartenlaube in Flammen.

Die Retter wurden um 22.45 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr in dem Kleingarten eintraf, stand die Laube bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte verlegten eine längere Schlauchleitung, um das Feuer bekämpfen zu können.

Feuer in Hamburg: Gartenlaube in Kleingarten brennt

Um die Glutnester ablöschen zu können, mussten Wände eingerissen werden. Auch ein Stromkasten fing Feuer.

Am Donnerstag werden sich Brandermittler des Landeskriminalamts vor Ort umsehen.