Langenhorn –

In einem Kleingartenverein in Hamburg-Langenhorn ist am Montagabend eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Häuschen stand lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr eintraf.

Die Retter konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen, die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.