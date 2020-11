Einsatz in Hamburg: Feuerwehr rettet Mutter und Kind aus völlig verqualmter Wohnung

Billstedt -

Ein missglückter Kochversuch endete am Donnerstagabend in Mümmelmannsberg mit einem Rettungseinsatz: Auf dem Herd vergessenes Essen hatte für eine starke Verqualmung in einer Wohnung gesorgt. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Nachbarn eines Hochhauses an der Oskar-Schlemmer-Straße hatten gegen 18.15 Uhr den Notruf gewählt. Sie meldeten piepende Rauchmelder und eine starke Verqualmung in einer der Wohnungen. Sofort rückte ein Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Kirchsteinbek an.

Hamburg: Mutter und Kind aus verqualmter Wohnung gerettet

Unter Atemschutz drangen die Retter zum Brandherd vor. In der Wohnung fanden sie eine Frau und ein Kind. Beide wurden aus den verqualmten Räumen gerettet und an die Besatzung eines Rettungswagen übergeben. Der ebenfalls alarmierte Notarzt versorgte die Verletzten. Danach kamen sie in eine Klinik.

Wie die MOPO erfuhr, hatte ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf den Einsatz ausgelöst.