Einsatz in Hamburg: Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr: In der Nacht zu Donnerstag hat es in der Otto-Grot-Straße in Neuallermöhe gebrannt. Bei der Ankunft der Retter stand der Mieter auf dem Balkon.

Der 32-Jährige wurde gerettet und mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine nahe Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Hamburg: Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Unter Atemschutz sind die Bandbekämpfer dann in die Wohnung gestiegen. Im Flur hatte Bekleidung angefangen zu brennen, auch ein Koffer kokelte. Nach MOPO-Informationen hatte eine vergessene Kerze offenbar den Brand ausgelöst.

Die Feuerwehr löschte und zog wieder ab. Die Polizei übernahm daraufhin die Ermittlungen.(dg)