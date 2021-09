Einsatz in Hamburg: Feuerwehr rettet Bewohner aus brennender Wohnung

Eidelstedt –

Feueralarm in einem Hochhaus in Eidelstedt: Am Dienstagnachmittag stand dort eine Küchenzeile in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr an und konnte den Bewohner retten. Er kam in die Klinik.

Der Alarm lief gegen 17.35 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr auf. Bewohner hatten den Notruf gewählt, weil starker Brandgeruch aus einer der Wohnungen drang. Nachwenigen Minuten waren die Retter am Einsatzort.

Wohnung in Hamburg in Flammen: Bewohner gerettet

In einem der Appartements des Hochhauses am Kornacker war ein Küchenbrand augebrochen. Feuerwehrmänner retteten den Besohner. Er hatte eine Rauchvergiftung und kam in die Klinik. Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.