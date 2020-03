Einsatz in Hamburg: Feuerwehr bricht Wohnung auf – und findet Drogenplantage

Bramfeld -

Ein Wasserrohrbruch an der Bramfelder Straße hat am Donnerstagmorgen ungeahnte Folgen: Als die Feuerwehr versuchte, über den Balkon in die Wohnung zu gelangen, machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung – und alarmierte die Polizei.

Gegen 8.20 Uhr am Donnerstag ging ein Notruf in der Einsatzzentrale der Hamburger Feuerwehr ein. Mieter eines Wohnhauses meldeten, dass Wasser durch die Decke tropfe. Daraufhin rückte die Besatzung eines Löschfahrzeugs der Feuerwache Barmbek aus.

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, entschieden sie sich - um Schäden an der Haustür zu vermeiden – die Wohnung über den Balkon zu betreten. Dazu legten sie eine Leiter an und stiegen hinauf. Oben angekommen öffneten die Einsatzkräfte das Fenster – und machten eine ungewöhnliche Entdeckung.

Hamburg: Feuerwehr bricht Wohnung auf – und findet Drogenplantage

In einem der Zimmer war eine Marihuana-Plantage mit 72 Pflanzen aufgebaut. Offenbar war die Bewässerungsanlage undicht und hatte den Wasserschaden verursacht.

Die alarmierte Polizei rückte mit dem Fachdezernat an. Die Beamten dokumentierten die Hanfplantage und transportierten die Pflanzen ab. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige LKA übernommen.