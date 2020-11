Einsatz in Hamburg eskaliert: Randalierer verletzen Polizisten schwer – Knochenbruch

Bergedorf -

Ärger vor einem Geschäftshaus an der Bergedorfer Straße: Dort hatte ein Security-Mitarbeiter am Donnerstagabend zwei Männern ein Hausverbot erteilt. Weil die Randalierer den Sicherheitsmitarbeiter angriffen, rückte die Polizei an. Am Ende gab es drei verletzte Beamte.

Zu dem Einsatz kam es gegen 21 Uhr. Die zwei 29-Jährigen waren mit dem Hausverbot nicht einverstanden und griffen den Sicherheitsmann an. Der alarmierte schließlich die Polizei.

Hamburg: Randalierer greifen Polizisten an und verletzten sie

Sofort rückten mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen an. Bei der Überprüfung der Randalierer stellten die Beamten dann deutlichen Marihuanageruch fest. Einer der Männer soll laut Polizei versucht haben, mehrere Beutelchen mit der Droge zu verstecken.

Das könnte Sie auch interessieren: Flasche auf Polizisten geworfen – drei Festnahmen

Bei dem Versuch, die beiden festzunehmen, wurde laut Polizei erheblicher Widerstand geleistet. Es wurde Pfefferspray eingesetzt. Bei dem Tumult wurden drei Polizisten verletzt, eine Beamtin erlitt einen Handbruch. Danach kamen beide Männer auf die Wache. Auch der Security-Mitarbeiter, der den Beamten half die renitenten Männer zu überwältigen wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.