Hausbruch –

Einsatz am späten Donnerstagabend für die Feuerwehr in Hausbruch. Der Anbau einer Doppelhaushälfte war in Brand geraten.

Um 23.45 Uhr meldete ein Anrufer ein Feuer in der Straße Lange Striepen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand, das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Zur Brandursache gibt es noch keine Hinweise, die Polizei ermittelt. (paul)