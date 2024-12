Friseursalon in Hamburg: Mehrere Menschen mit Schere verletzt – Mann festgenommen

Einsatz in einem Friseursalon im Hamburger Osten: Am Samstagabend kam es in Billstedt nach ersten Informationen zu einem Angriff mit einer Schere. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19.15 Uhr in den Schiffbeker Weg alarmiert. In einem dortigen Friseursalon fanden sie fünf verletzte Personen vor. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie mit einer Schere verletzt.

Einsatz in Hamburg: Mehrere Verletzte in Friseursalon in Billstedt

Vier Personen wurden leicht verletzt, eine „etwas schwerer“, so ein Polizeisprecher. Drei der Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und nahm einen Tatverdächtigen fest.

Vor Ort haben sich zahlreiche Schaulustige versammelt. Der Schiffbeker Weg wurde in Richtung Rahlstedt voll gesperrt. (elu/roeer)

Hinweis: Zunächst hieß es, dass die Personen mit einem Messer verletzt worden sind. Laut Polizei handelt es sich jedoch um eine Schere.