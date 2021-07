Einsatz an Heiligabend: Hamburg: Fettbrand in Küche – Mutter und Tochter verletzt

Neugraben-Fischbek –

Bei einem Feuer in Neugraben-Fischbek wurden an Heiligabend zwei Menschen verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug, der Freiwilligen Feuerwehr und einem Rettungswagen an. Beim Zubereiten des Festtagsmahls hatte sich Fett entzündet.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Vorfall gegen 16.20 Uhr in einer Wohnung am Heidschnuckenring. Hier hatte eine Mutter zusammen mit ihrer Tochter das Essen für Heiligabend vorbereitet. Dazu hatten sie Fett erhitzt und den Siedepunkt überschritten. Plötzlich züngelten Flammen aus dem Topf.

Mutter und Tochter bei Feuer in Hamburg verletzt

Beim Versuch, die Flammen zu ersticken, zogen sich sowohl Mutter als auch die Tochter Verbrennungen an den Händen zu. Die Mutter wurde so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik transportiert werden musste. Nur weil beide umsichtig reagierten und versucht haben, die Flammen zu ersticken, passierte kein größeres Unglück.

Es kommt häufig vor, dass Personen Fettbrände mit Wasser löschen wollen. Davon wird seitens der Feuerwehr dringend abgeraten, weil es zu Fettexplosionen mit dramatischen Ausmaß kommen kann.