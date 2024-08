Einmal schnell zum Ride-in: Polizei stattet McDonald’s ungewöhnlichen Besuch ab

Das sieht man wahrlich nicht alle Tage! Polizeipferde sorgen immer wieder für ein ungewöhnliches Bild mitten in der Millionenmetropole. Die Polizeihelfer auf vier Hufen werden bei Demonstrationen, Versammlungen, aber auch im normalen Streifendienst eingesetzt. Im Drive-in einer großen Fast-Food-Kette sah man die großen Tiere eher selten – bis jetzt!

Da staunten die Mitarbeiter der McDonald’s Filiale in Lurup sicherlich nicht schlecht. Am frühen Freitagabend standen plötzlich zwei Pferde im Drive-in. Was war da denn los?

Überraschung im Drive-in – Polizisten bestellen auf ihren Pferden ihr Essen

Zwei Polizisten waren offenbar mit ihren Kollegen auf vier Hufen im normalen Streifendienst in Lurup eingesetzt – als offenbar der kleine Hunger sie plagte. Kurzerhand steuerten sie eine Fast-Food-Filiale in Lurup an. Doch wohin mit den großen Tieren? Die konnten schließlich nicht wie ein Streifenwagen einfach auf dem Parkplatz „abgestellt“ werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Er bedrängte eine Frau in Hamburg: Polizei sucht jungen Sexualstraftäter

Kurzerhand entschieden sich die Einsatzkräfte, den Drive-in zu nutzen. Was die Polizisten bestellten, ist unbekannt. Für Autofahrer, aber auch für die Angestellten, war das aber sicherlich ein überraschender Anblick.