Einmal Döner, bitte: Kehrmaschine macht sich selbstständig und kracht in Fenster

In Harburg ist es am Dienstagmittag zu einem skurrilen Unfall gekommen. Eine abgestellte Kehrmaschine machte sich selbstständig – und krachte in die Fensterfront eines Döner-Imbisses.

Zu dem Vorfall kam es gegen 11.45 Uhr an der Moorstraße. Laut Polizei hatte die Maschine vermutlich aufgrund eines technischen Problems gestoppt, woraufhin die Fahrerin das Fahrzeug verließ.

Fensterfront von Dönerladen zersplittert

Doch kurz nach dem Abstellen machte sich die Maschine plötzlich selbstständig, nahm Fahrt auf und fuhr durch den Außenbereich des Dönerladens. Zum Stillstand kam das Gefährt erst, als es die Fensterfront gerammt und zersplittert hatte. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.