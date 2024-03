Einkaufstüten voll Marihuana und Hunderte Tabletten: Dealer bei Übergabe geschnappt

Ein Zufallstreffer brachte die Polizei auf die Spur von mehreren jungen Männern, die in Hamburg mit diversen Drogen gehandelt haben sollen. Hauptverdächtige sind ein 23- und ein 25-Jähriger. Sie kamen in U-Haft.

Polizei-Angaben zufolge beobachteten Zivilfahnder verschiedener Wachen den 23-Jährigen am Dienstagabend, wie er sich im Umfeld seiner Wohnanschrift an der Richeystraße (Barmbek-Nord) mit dem 25-Jährigen traf. Letzterer übergab seinem mutmaßlichen Partner zwei Einkaufstüten aus seinem Kofferraum, später dann drei weitere Taschen aus einem nahegelegenen Keller. Die Männer wurden festgenommen; in den Tüten und Taschen befanden sich rund fünf Kilogramm Marihuana.

Polizei wird bei Durchsuchungen fündig

Die Beamten schalteten das zuständige Drogendezernat (LKA 68) ein. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin die erforderlichen Beschlüsse, um die Wohnungen der Verdächtigen und das Auto des 25-Jährigen zu durchsuchen. Es wurden dabei weitere zehn Kilo Marihuana, 1000 Tabletten einer synthetischen Droge, Handys und 5000 Euro in bar gefunden und sichergestellt.

In der Wohnung des 23-Jährigen traf die Polizei zudem auf vier Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren, die als mutmaßliche Mittäter gehandelt werden. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen; anders als die zwei Hauptverdächtigen: Sowohl der 23- als auch der 25-Jährige kamen in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an. (dg)