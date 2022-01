Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in der Neustadt ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderung.

Der Unfall passierte gegen 10.20 Uhr an der Kreuzung Gorch-Fock-Wall / Jungiusstraße. Der Fahrer eines Jaguar-Kombi missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt – und rammte einen Mini-Cooper. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde bei dem Crash verletzt und kam in eine Klinik.

Hamburg-Neustadt: Frau kommt verletzt in eine Klinik

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und sperrte den Bereich um die Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen sowohl in Richtung Alster auch auch in Richtung St. Pauli. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (ruega)