Einbrüche in Hamburg: Im Flur kommt es zur Rangelei – Bewohner verletzt

Die dunkle Jahreszeit ist bekanntlich auch Einbruchszeit. Derzeit ermittelt die Polizei zu zwei Einbrüchen in Hausbruch und in Niendorf, die am Mittwoch begangen wurden. Bei einem wurde ein Bewohner durch die Täter verletzt.

Zunächst wurden die Beamten gegen 17.15 Uhr zum Hegereiterweg in Niendorf gerufen. Dort hatte ein Mann versucht, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, wurden aber über ihr Smartphone alarmiert. Sie erlebten per Handy live mit, wie ein Mann versuchte, die Terrassentür aufzuhebeln und wählten den Notruf.

Polizei nimmt Einbrecher an Bushaltestelle fest

Bei Eintreffen der Beamten war der Einbrecher (26) bereits geflüchtet. Er wurde aber aufgrund der guten Beschreibung an einer nahegelegenen Bushaltestelle festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 19 Uhr ging dann ein Notruf aus Hausbruch ein. Dort hatte ein Bewohner (28) zwei Einbrecher überrascht, als er nach Hause gekommen war. Im Flur kam es zu einer Rangelei mit einem der Täter. Dabei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Die Täter entkamen trotz der Fahndung mit mehreren Streifenwagen.