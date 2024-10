Wohnung im Nobel-Viertel im Visier: Fenster wird Einbrecher zum Verhängnis

Bereits im Juli hatte ein Einbrecher versucht, in eine Wohnung am Loehrsweg in Eppendorf einzudringen. Der Mann scheiterte am Fenster, verletzte sich und floh. Ermittler entdeckten jedoch winzige Blutspuren des Mannes.

Nach einer DNA-Analyse konnten Ermittler das Blut am kaputten Fenster nun einem 46-jährigen Mann zuordnen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg wurde anschließend ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen.

Nach Einbruchversuch: Festnahme auf Brandenburger Raststätte

Am vergangenen Montag nahmen Beamte des LKA 19 „Castle“ den Tatverdächtigen auf einer Autobahnraststätte in Brandenburg fest. Kurz darauf befand sich der mutmaßliche Einbrecher bereits in Untersuchungshaft. Ob der Mann auch für weitere Einbrüche infrage kommt, wird derzeit ermittelt.