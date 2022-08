Hamburg: Einbruch in Märchensiedlung – Polizei nimmt Werkzeugdiebe fest

Die Polizei hat am Dienstagabend drei mutmaßliche Werkzeugdiebe geschnappt. Die Männer waren in einen Rohbau in Billstedt eingebrochen. Noch bevor sie Baumaschinen und Werkzeuge abtransportieren konnten, wurden sie festgenommen.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 22.40 Uhr zum Schneewittchenweg in der sogenannten Märchensiedlung gerufen. Dort hatte ein Zeuge mehrere Männer auf einer eingezäunten Baustelle gemeldet. Am Einsatzort angekommen, entdeckten die Polizisten vier Männer an einem Seat vor der Baustelle. Drei ergriffen die Flucht.

Baumaschinen und Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt

Einer der Männer (19) kehrte jedoch wenig später zu dem am Seat gebliebenen 20-Jährigen zurück. Ein weiterer mutmaßlicher Täter (20) wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Von dem Vierten fehlt jede Spur. Laut Polizei sollen die Männer versucht haben, wertvolle Baumaschinen und Werkzeuge zu stehlen.