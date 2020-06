Einbruch in Hamburger Boutique: Diebe stehlen Handtaschen für 130.000 Euro!

Neustadt -

In der Boutique „Bottega Veneta“ am Neuen Wall gehen bekannte Promis ein und aus. Auf ihrer Website wurde gerade erst die neueste Kollektion sündhaft teurer Kleidung und edler Handtaschen vorgestellt. Nun brachen Einbrecher in die Nobel-Boutique ein und stahlen Handtaschen. Der Schaden ist enorm.

Die Einbrecher schlugen im Morgengrauen zu. Da ist die Einkaufsmeile Neuer Wall noch menschenleer. Wie die MOPO erfuhr, waren es drei dunkle Gestalten, die sich gegen 5.40 Uhr an der Hintertür des Modegeschäfts zu schaffen machten und in den Laden eindrangen.

„Bottega Veneta“ in Hamburg: Einbrecher erbeuten 24 Designer-Handtaschen

Hier gingen sie dann sehr zielstrebig vor, hatten es nur auf Damenhandtaschen namenhafter Designer abgesehen. Nach MOPO-Informationen raffte das Diebes-Trio rund 24 sündhaft Accessoires zusammen und flüchtete unerkannt. Der Schaden soll bei 130.000 Euro liegen.

Zwei der Täter waren mit dunklen Hosen bekleidet. Der dritte trug eine auffallend blaue Arbeitshose mit schwarzen Verstärkungen an den Knien sowie schwarz-weiße „Nike“-Sportschuhe.



Einbruch bei „Bottega Veneta“ in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Alle waren mit Feinstaubmasken maskiert und trugen Basecaps. Sie führten mehrere dunkle Sportaschen bei sich.

Das Einbruchsdezernat hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Beamten bitten Personen, die Hinweise zu der Tat geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 4286-56789 zu melden.